Добро пожаловать на SmartBit

Биткойн - это революционное изобретение последнего десятилетия. Его основное значение - оцифровка денег. Она стала первой децентрализованной одноранговой платежной сетью для использования без каких-либо центральных органов управления или посредников. В двух словах, биткойн - это деньги для Интернета. SmartBit - частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании. Наша компания стремится генерировать стабильную прибыль и минимизировать потенциальные потери капитала на рынке торговли Биткоинами для инвесторы даже без какого-либо опыта торговли.

Мы являемся международной компанией, занимающейся торговлей криптовалютами, Форекс и акциями. Компании, созданные в 2 странах компании позволяют оптимизировать налогообложение и получать более высокую прибыль для наших клиентов. инвесторы. Мы работаем с клиентами из более чем 60 стран. Наши специалисты работают в инвестиционной отрасли уже более 10 лет. Наш отдел продаж имеет более чем 20-летний опыт работы в рынок.