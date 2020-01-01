Наши планы

Мы предлагаем нашим инвесторам 4 высокодоходных тарифных планов

125% за 24 часа

125%

Минимально: RUB 25

Профит: 25%

Начисления: 1 час

Стабильные выплаты

Выбрат план

150% за 24 часа

150%

Минимально: RUB 1000

Профит: 50%

Начисления: 30 минут

Стабильные выплаты

Выбрат план

175% за 24 часа

175%

Минимально: RUB 2500

Профит: 75%

Начисления: 15 минут

Стабильные выплаты

Выбрат план

200% за 24 часа

200%

Минимально: RUB 5000

Профит: 100%

Начисления: 1 минута

Стабильные выплаты

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Наша статистика

Показатели говорят многое о нашей инвестиционной стратегии

  • Мы работаем

  • Пользователи

  • Инвестировано

    RUB

  • Выплачено

    RUB

Последние пополнения

Логин Сумма ПС
Mixer 5000.00
Moroz_ded 1500.00
Olbinska10 78.00
andreaatam 140.00
yawa62 25.00
Svetofor 3000.00
Andrejkabro123 25.00
Alexys 102.00
Runkhilda 100.00
Patriot 3100.00

Последние выплаты

Логин Сумма ПС
Mixer 625.00
Borivantos 2.08
Rimch 4.00
Kolanchik28 1.21
Alexdub 16.93
Kolanchik28 1.20
Kolanchik28 3.63
mybyeu 1607.76
Sofja 990.00
Rastmys 710.00

Как это работает?

Мы видим мир по-другому. Мы стремимся выше, мечтаем больше и исследуем дальнейший. Мы стараемся сделать в 10 раз лучше, чем все, что когда-либо делалось раньше

Work Process

Результаты нашей работы

Мы совершенствуем нашу компанию каждый день, чтобы достичь самых высоких результатов в отрасли для нас, наших инвесторов и партнеров.

  • Введите данные для регистрации на платформе и создайте свой собственный профиль.

  • Привяжите платёжную систему к профилю и создайте свой первый депозит.

  • Оформите свою первую выплату в любое время. Всё очень быстро и удобно.

Наши преимущесвта

Ниже представлены наши преимущества, выделяющие нас на фоне других сервисов

Safe & Secure

Надёжность и безопасность

Ваши средства и персональные данные находятся на надёжно защищённом сервере

Early Bonus

Высокопрофитные предложения

Вы можете удвоить свой текущий капитал в течение короткого срока времени

Univarsal Access

Инвестиции без рисков

Наши профессиональные трейдеры следят за ситуацией на рынке, тем самым защищая наших клиентов от рисков

Secure Storage

Официальная компания

Наша компания официально зарегистрирована в Великобритании

Low Cost

Партнёрская программа

Наша партнёрская программа даёт уникальную возможность увеличить ваш доход путём приглашения своих друзей и знакомых

Several Profit

Поддержка

Служба поддержки поможет вам в любое время суток

О SmartBit

Что мы больше всего ценим в SmartBit, так это наш опыт, профессионализм и проверенные надежные стратегии. Мы внедряем инновации в сферу валютной торговли, доводя её до совершенства!

Добро пожаловать на SmartBit

Биткойн - это революционное изобретение последнего десятилетия. Его основное значение - оцифровка денег. Она стала первой децентрализованной одноранговой платежной сетью для использования без каких-либо центральных органов управления или посредников. В двух словах, биткойн - это деньги для Интернета. SmartBit - частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании. Наша компания стремится генерировать стабильную прибыль и минимизировать потенциальные потери капитала на рынке торговли Биткоинами для инвесторы даже без какого-либо опыта торговли.

Мы являемся международной компанией, занимающейся торговлей криптовалютами, Форекс и акциями. Компании, созданные в 2 странах компании позволяют оптимизировать налогообложение и получать более высокую прибыль для наших клиентов. инвесторы. Мы работаем с клиентами из более чем 60 стран. Наши специалисты работают в инвестиционной отрасли уже более 10 лет. Наш отдел продаж имеет более чем 20-летний опыт работы в рынок.

Подробнее

Расположение компании:

80 Cedar Terrace Spring Close, Dagenham, England, RM8 1SR

Регистрационный номер:

#13043804

Сертификат

Партнёрская программа

Мы готовы предложить вам дополнительный заработ путём привлечения новых активов

  • Level-1 10%
  • Level-2 7%
  • Level-3 5%
  • Level-4 3%
  • Level-5 1%